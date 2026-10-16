Schulbus bremst stark – zwölf Schüler verletzt

Schwörstadt (dpa/lsw) - Bei einem Bremsmanöver eines Schulbusses in Schwörstadt (Kreis Lörrach) sind zwölf Schüler leicht verletzt worden. Der Busfahrer musste auf einer Straße an einer Engstelle wegen eines entgegenkommenden Autos stark bremsen, wie ein Polizeisprecher sagte.

Die Art der Verletzungen und ob die Schüler in dem 15-Sitzer-Bus angeschnallt waren, blieb zunächst unklar. Zu einem Zusammenstoß zwischen Bus und Auto kam es den Angaben zufolge nicht. Auto und Schulbus seien nach dem Vorfall weitergefahren. Die Schule machte die Polizei demnach auf den Vorfall aufmerksam.

Die Verkehrspolizei sucht nun den Fahrer des Autos und weitere Zeugen. Nach dem Vorfall am Morgen seien die Schüler der Klassen fünf bis sieben nach Hause gekommen – ob sie zwischenzeitlich in medizinischer Behandlung waren blieb zunächst unklar.