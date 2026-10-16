Vorfall an Straßen-Engstelle

Schulbus bremst stark – zwölf Schüler verletzt

Ein entgegenkommendes Auto, eine enge Straße in Schwörstadt: Ein Schulbus bremst ab, einige Kinder werden leicht verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Polizei ermittelt wegen eines Bremsvorgangs mit einem Schulbus. (Symbolbild) Foto: David Inderlied/dpa
Die Polizei ermittelt wegen eines Bremsvorgangs mit einem Schulbus. (Symbolbild)

Schwörstadt (dpa/lsw) - Bei einem Bremsmanöver eines Schulbusses in Schwörstadt (Kreis Lörrach) sind zwölf Schüler leicht verletzt worden. Der Busfahrer musste auf einer Straße an einer Engstelle wegen eines entgegenkommenden Autos stark bremsen, wie ein Polizeisprecher sagte.

Die Art der Verletzungen und ob die Schüler in dem 15-Sitzer-Bus angeschnallt waren, blieb zunächst unklar. Zu einem Zusammenstoß zwischen Bus und Auto kam es den Angaben zufolge nicht. Auto und Schulbus seien nach dem Vorfall weitergefahren. Die Schule machte die Polizei demnach auf den Vorfall aufmerksam.

Die Verkehrspolizei sucht nun den Fahrer des Autos und weitere Zeugen. Nach dem Vorfall am Morgen seien die Schüler der Klassen fünf bis sieben nach Hause gekommen – ob sie zwischenzeitlich in medizinischer Behandlung waren blieb zunächst unklar.

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