Frontalzusammenstoß

Schulbus stößt mit Auto zusammen - mindestens eine Verletzte

Beim Abbiegen fährt der Schulbus gegen ein entgegenkommendes Auto. Die Autobahnauffahrt der A66 in Richtung Fulda wird gesperrt.

Polizei und Rettungsdienst sind am Unfallort im Einsatz. (Symbolbild) Foto: Jens Kalaene/dpa
Polizei und Rettungsdienst sind am Unfallort im Einsatz. (Symbolbild)

Steinau an der Straße (dpa/lhe) - Ein Schulbus ist in Steinau an der Straße (Main-Kinzig-Kreis) mit einem Auto zusammengestoßen. Beim Abbiegen von der L3195 auf die Autobahnauffahrt der A66 übersah der Busfahrer offenbar den Gegenverkehr und prallte frontal gegen den Wagen, wie die Polizei mitteilte. Die Autofahrerin wurde demnach leicht verletzt.

In dem Schulbus saßen nach Polizeiangaben neben dem Busfahrer auch fünf Kinder. Ob diese verletzt wurden, war nach ersten Erkenntnissen unklar. Der Rettungsdienst sei zur Betreuung vor Ort. Die Auffahrt zur Autobahn in Richtung Fulda ist derzeit gesperrt.

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