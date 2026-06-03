Schulbus stößt mit Auto zusammen - mindestens eine Verletzte

Steinau an der Straße (dpa/lhe) - Ein Schulbus ist in Steinau an der Straße (Main-Kinzig-Kreis) mit einem Auto zusammengestoßen. Beim Abbiegen von der L3195 auf die Autobahnauffahrt der A66 übersah der Busfahrer offenbar den Gegenverkehr und prallte frontal gegen den Wagen, wie die Polizei mitteilte. Die Autofahrerin wurde demnach leicht verletzt.