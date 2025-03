Schuldenpläne: Finanzminister warnt vor Verschiebebahnhof

Stuttgart (dpa/lsw) - Der baden-württembergische Finanzminister Danyal Bayaz hat sich zuversichtlich gezeigt, dass sich die Grünen mit Union und SPD auf ein Multimilliarden-Finanzpaket für Verteidigung und Infrastruktur einigen können. Von der grundsätzlichen Idee her, von der Richtung und Größenordnung sei das richtig aufgesetzt, sagte der Grünen-Politiker im Landtag in Stuttgart. Nun rede man noch über ein «paar Feinheiten», dass das Geld an der richtigen Stelle ankomme. Er sei zuversichtlich, dass am Ende etwas gelinge, dass der Staat handlungs- und wehrfähig bleibe.