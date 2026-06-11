Drohnen im Einsatz

Schuppenbrand bei Bad Liebenzell – 350.000 Euro Schaden

Die Rauchwolke ist weithin sichtbar, mehr als 100 Feuerwehrleute kämpfen stundenlang gegen die Flammen. Warum die Löscharbeiten besonders schwierig waren.

Die Feuerwehr war mit rund 100 Leuten, verschiedenen Gerätschaften und 22 Fahrzeugen im Einsatz. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Die Feuerwehr war mit rund 100 Leuten, verschiedenen Gerätschaften und 22 Fahrzeugen im Einsatz. (Symbolbild)

Bad Liebenzell (dpa/lsw) - Ein Schuppenbrand bei Bad Liebenzell im Kreis Calw hat rund 100 Feuerwehrleute bis tief in die Nacht beschäftigt und einen Schaden von rund 350.000 Euro verursacht. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei mitteilte.

Am Mittwochabend war eine weithin sichtbare Rauchsäule aufgestiegen. Die Feuerwehr warnte vor starker Rauchentwicklung und rückte mit 22 Fahrzeugen aus der Region an. Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig: Wegen Bebauung und Bäumen konnten die Fahrzeuge nicht direkt an den Brand heranfahren. Auch die massive Bauweise und die Maschinen im Inneren erschwerten den Einsatz.

Erst nach zwei Stunden gelang es, das Dach zu öffnen und das Feuer direkt zu bekämpfen. Zur Überwachung aus der Luft setzte die Feuerwehr eine Drohne ein. Die benachbarten Wohnhäuser wurden evakuiert. Der Großteil des Schadens entstand an den Maschinen im Inneren des Schuppens.

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