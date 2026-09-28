Ermittlungen laufen

Schuss auf Gaststätte in Marburg - Verdächtiger in U-Haft

Nachts fällt in Marburg ein Schuss - auf ein Lokal, in dem noch Gäste sitzen. Bei den Ermittlungen steht versuchter Mord im Raum. Was passierte davor?

Die Polizei leitete in der Nacht zum Sonntag eine Fahndung ein und fand den Verdächtigen in seinem Fahrzeug. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Die Polizei leitete in der Nacht zum Sonntag eine Fahndung ein und fand den Verdächtigen in seinem Fahrzeug. (Symbolbild)

Marburg (dpa/lhe) - Nach einem Streit soll ein 30-Jähriger in Marburg mindestens einen Schuss auf eine Gaststätte abgefeuert haben. Der Mann flüchtete nach der Tat in der Nacht zum Sonntag mutmaßlich mit seinem Fahrzeug, wurde aber von Polizisten gefunden und festgenommen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Er sei heute einem Haftrichter vorgeführt worden und sitze jetzt in einem Gefängnis in Untersuchungshaft. Gegen ihn wird demnach wegen des Verdachts des versuchten Mordes ermittelt.

Als der Schuss fiel, befanden sich noch Menschen in dem Lokal, wie es hieß. Ein 42 Jahre alter Gast sei leicht verletzt worden. Rettungskräfte kümmerten sich vor Ort um ihn. Den Ermittlern zufolge wurde eine Fensterscheibe bei der Schussabgabe beschädigt.

Streit mit Gästen

Der 30-Jährige war nach derzeitigem Ermittlungsstand nachts wohl in einen Streit mit Gästen der Gaststätte geraten. Dabei wurde er laut der Mitteilung aufgefordert, das Lokal zu verlassen. Er ging schließlich, soll kurz darauf aber mit seinem Fahrzeug zurückgefahren sein und geschossen haben. 

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Die Einsatzkräfte stellten das abgefeuerte Geschoss sicher. Ermittlungen sollen jetzt klären, was mit der Waffe passiert ist. Auch zum genauen Tatablauf und den Hintergründen dauern die Ermittlungen an.

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