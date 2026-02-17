Schuss verletzt Mann in Mannheim
Ein Streit am Rosenmontag in Mannheim eskaliert. Die Polizei nimmt mehrere Verdächtige fest.
Mannheim (dpa/lsw) - Ein handgreiflicher Streit zwischen mehreren Männern ist am Rosenmontag im Mannheim eskaliert. Ein 33-Jähriger sei durch einen Schuss aus einer Schreckschusswaffe an der Schläfe verletzt worden, teilte die Polizei mit. Gegen die Beteiligten werde unter anderem wegen gegenseitiger gefährlicher Körperverletzung ermittelt.
Nach ersten Erkenntnissen waren die vier Männer im Alter von 24 bis 48 Jahren aus zunächst unbekannter Ursache in einen Streit geraten. Neben dem Schuss soll eine weitere Person mit einem Messer gedroht haben.
33-Jähriger soll Polizisten bedroht haben
Eine Zeugin hatte die Polizei alarmiert, nachdem sie den Schuss gehört hatte. Mehrere Streifen rückten laut Mitteilung an. Die Beteiligten hatten sich zunächst entfernt, konnten jedoch im Rahmen einer Fahndung vorläufig festgenommen werden.
Offenbar unter Drogeneinfluss wollte der 33-Jährige laut Polizei mit einem Auto vom Tatort fahren. Als er von den Beamten gefasst wurde, soll er die Einsatzkräfte beleidigt, bedroht und bespuckt haben. Der Mann sei zur Behandlung in ein Krankenhaus gekommen, später wurde er wie die anderen Männer wieder auf freien Fuß gesetzt.