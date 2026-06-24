Schussgeräusche aus Wohnung - Polizei riegelt weiträumig ab
Zeugen melden «schussähnliche Geräusche». Einsatzkräfte eilen zu einem Mehrfamilienhaus in Schömberg. Wie die Polizei die Lage einschätzt.
Schömberg (dpa/lsw) - Wegen möglicher Schussgeräuschen aus einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Schömberg (Landkreis Calw) hat die Polizei das Gebiet weiträumig abgesperrt. Nach ersten Erkenntnissen gehen die Einsatzkräfte davon aus, dass sich ein Mann alleine in der Wohnung aufhält, wie eine Sprecherin sagte. Eine konkrete Gefahr für Dritte bestehe aktuell nicht. Auch gebe es keine Hinweise auf Verletzte. Die Polizei versuche, Kontakt mit dem Mann aufzunehmen, erklärte die Sprecherin.