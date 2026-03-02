Schüsse gemeldet

Großeinsatz in Bramsche – zwei Tote in Wohnhaus

In Niedersachsen umstellt die Polizei ein Wohnhaus, nachdem Schussgeräusche gemeldet wurden. Als die Kräfte reingehen, entdecken sie eine Leiche und versuchen vergeblich, eine zweite Person zu retten.

In Bramsche läuft ein Polizeieinsatz. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa
In Bramsche läuft ein Polizeieinsatz. (Symbolbild)

Bramsche (dpa) - In einem Wohnhaus im niedersächsischen Bramsche nördlich von Osnabrück haben Einsatzkräfte einen toten Mann und eine schwerverletzte Frau entdeckt. Rettungsversuche blieben aber ohne Erfolg, auch die Frau sei noch vor Ort ihren schweren Verletzungen erlegen, sagte ein Polizeisprecher. Weitere Details zu den Opfern und möglichen Hintergründen gibt es derzeit noch nicht.

Zuvor hatten Einsatzkräfte das Wohnhaus umstellt, weil dort Schussgeräusche wahrgenommen worden waren. Die Beamten vor Ort sicherten zunächst die Situation vor Ort und teilten mit, dass keine Gefahr für die Bevölkerung bestehe.

