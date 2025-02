Schüsse in Aschbach: Nach Großeinsatz der Polizei Strafverfahren eingeleitet

Wald-Michelbach. Für große Aufregung im Wald-Michelbacher Ortsteil Aschbach hatte am vergangenen Samstag ein 36-jähriger Mann gesorgt, der vom Balkon seiner Wohnung in der Gartenstraße Schüsse abgab. Dies löste einen Großeinsatz der Polizei aus, die auch mit Spezialkräften in Aschbach anrückte. Nachdem der 36-Jährige unverletzt festgenommen worden war, entdeckte die Polizei eine Schreckschusswaffe in seiner Wohnung. Der Vorfall wurde auch zum Thema rund um die Fastnachtssitzung des örtlichen Karnevalsvereins „Die Hussmouge“, da die Mehrzweckhalle als Veranstaltungsort unterhalb der Gartenstraße liegt (wir haben berichtet).