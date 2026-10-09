Schusswechsel am Rathaus: OB will weiter offenes Gebäude

Tuttlingen (dpa/lsw) - Nach dem Schusswechsel im Bereich des Rathauses von Tuttlingen setzt sich Oberbürgermeister Michael Beck (CDU) weiterhin für einen leichten Zugang zum Gebäude für die Bürger ein. «Über all die Jahre waren wir immer ein offenes Rathaus», erklärte Beck. Dies sei für ihn ein «Zeichen von Bürgernähe, Demokratie und Transparenz» und solle auch künftig so sein. Allerdings werde man überprüfen, wie man das Konzept so optimieren könne, dass «eine gute Balance aus Sicherheit und Offenheit» möglich sei.

Ein 27-jähriger Mann war am Donnerstagmittag mit einer Pistole in der Hand im Bereich des Gebäudes aufgefallen. Hinzugerufene Polizeikräfte entdeckten ihn schließlich im Innenhof des Gebäudes. Laut Landeskriminalamt eröffnete er unmittelbar das Feuer auf die Beamten. Die Polizisten hätten daher von ihren Schusswaffen Gebrauch machen müssen. Der Mann sei getroffen worden und trotz Reanimationsversuchen noch vor Ort gestorben. Polizeibeamte wurden nicht verletzt. Wie viele Schüsse die Polizisten feuerten, ist noch nicht bekannt.

Hilfsangebot für städtische Mitarbeiter

Nach Angaben der Stadt arbeiten rund 300 Personen in dem Gebäude. Für Mitarbeitende, die Zeuge des Geschehens geworden waren, wurde eine psychologische und seelsorgerische Betreuung angeboten, wie die Kommune mitteilte. «Mehrere hatten von der Stadtwache oder auch von den Büros entlang der Helfereistraße aus die tödlichen Schüsse aus nächster Nähe beobachtet.»

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