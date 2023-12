Schwarz-Rot will am Montag Koalitionsvertrag unterschreiben

Wiesbaden (dpa) - CDU und SPD in Hessen wollen ihren Koalitionsvertrag am kommenden Montag (18. Dezember) unterzeichnen. Geplant seien Unterschriften etwa von CDU-Landeschef und Ministerpräsident Boris Rhein sowie von der SPD-Landesvorsitzenden und Bundesinnenministerin Nancy Faeser, teilte die SPD am Donnerstag in Wiesbaden mit.