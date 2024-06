Schwarz-Rot will zunächst Abschied vom Wald-Ökosiegel FSC

Wiesbaden (dpa/lhe) - Schwarz-Rot in Hessen will sich für mehrere Jahre vom Wald-Ökosiegel FSC verabschieden. An diesem Mittwoch (19.6.) wird im Wiesbadener Landtag ein entsprechender mehrheitlicher Beschluss für ein Moratorium bis 2028 erwartet. Naturschützer befürchten das endgültige Aus dieser Zertifizierung der Forstwirtschaft zur Sicherung einer nachhaltigen Waldnutzung.