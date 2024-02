Forstminister: Wettlauf im Wald mit dem Klimawandel

Wiesbaden (dpa/lhe) - Damit die Wälder in Hessen die zunehmend trockeneren Sommer besser überstehen, will der neue Forstminister Ingmar Jung (CDU) den Umbau der Wälder weiter vorantreiben. «Der Klimawandel ist schneller als die evolutionäre Anpassung», sagte Jung der Deutschen Presse-Agentur in Wiesbaden. Hessens Wälder seien seit 2018 massiv durch Trockenheit und Borkenkäfer geschädigt worden, zudem steige die Waldbrandgefahr.