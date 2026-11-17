Mannheim (dpa/lsw) - Nach einer gewaltsamen Auseinandersetzung zwischen einer Frau und einem Zugbegleiter in einem Intercity nach Heidelberg hat die Bundespolizei Ermittlungen aufgenommen. Die 39 Jahre alte Frau soll den Zugbegleiter bei der Fahrkartenkontrolle unvermittelt angegriffen, geschlagen und seine Kleidung zerrissen haben. Der Zugbegleiter soll sich darauf mit Schlägen gewehrt haben.

Laut Polizei soll er zuvor beobachtet haben, wie sich die Frau am Mannheimer Bahnhof in die Zugtoilette einschloss, um nicht kontrolliert zu werden. Nach Erkenntnissen der Polizei hatte sie kein gültiges Ticket. Nach Verlassen der Toilette wollte der Zugbegleiter sie im Wagen kontrollieren.

Bundespolizisten trafen beide am Haltepunkt Heidelberg an. Gegen beide Beteiligte wird jetzt wegen Körperverletzung ermittelt, gegen die Frau außerdem wegen des Verdachts auf Erschleichen von Leistungen und Sachbeschädigung.