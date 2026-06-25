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«Schwarzwald Marie» unter der Haube: Wo man sie noch bekommt

Schon am ersten Tag bildeten sich kleine Schlangen: Auch verheiratet ist sie beliebt - nicht nur bei Playmobil-Fans. Wie es mit dem Paar weitergehen soll.

Marie und Hannes sind als Eheleute im «Traumpaar»-Set zu haben. (Archivbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa
Marie und Hannes sind als Eheleute im «Traumpaar»-Set zu haben. (Archivbild)

Baiersbronn (dpa/lsw) - Die «Schwarzwald Marie» erweist sich auch verheiratet als Kassenschlager: Das Set aus der Playmobil-Sonderfigur und ihrem Mann Hannes ist mancherorts schon ausverkauft, wie die Baiersbronn Touristik mitteilte. Einige Verkaufsstellen hätten ein limitiertes Kontingent gehabt. «Dort sind die Vorräte bereits erschöpft.» In allen Touristinformationen in Baiersbronn, in der Playmobil-Ausstellung oder auch im Kinzigtal gebe es noch Exemplare.

Schon am ersten Tag habe es hier und da kleine Schlangen gegeben, teilte ein Sprecher mit. Menschen seien aus Frankfurt, Ludwigsburg oder vom Bodensee nach Baiersbronn (Landkreis Freudenstadt) gereist, um das «Schwarzwaldpaar» zu ergattern. «In Gesprächen mit unseren Gästen und Playmobil-Fans hört man so schöne Geschichten, was sie mit der Marie und nun mit Hannes verbindet, dass einem das Herz aufgeht und es uns zeigt, dass die Familie unbedingt erweitert werden musste», sagte Tourismusdirektorin Christina Palma Diaz.

Marie und Hannes noch nicht in Familienplanung

Die «Schwarzwald Marie» als Single war ebenfalls begehrt: Nach mehr als 200.000 Exemplaren soll eine dritte Auflage Ende Juli herauskommen. Als Ehefrau trägt sie eine ihrem Status angepasste Tracht: Statt der bisherigen roten Bollen sind schwarze Bollen auf ihrem Hut. Hannes trägt eine zwar ebenfalls traditionelle Kluft, aber keine spezielle Ehetracht. 

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Das Ehepaar «Schwarzwald Marie» und Hannes in traditioneller Tracht. (Archivbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa
Das Ehepaar «Schwarzwald Marie» und Hannes in traditioneller Tracht. (Archivbild)

Seit Mittwoch ist eine Auflage von rund 30.000 Stück auf den Markt. Zudem ist das Paar bei besonderen Aktionen erhältlich. Bei erfolgreichem Verkaufsstart ist für Herbst mit der Schwarzwald Tourismus GmbH eine zweite Auflage vorgesehen, wie der Sprecher mitteilte. «Dazu laufen aktuell die Gespräche.» 

Auch wenn es bei Marie und Hannes gut läuft, ist bislang kein Familienzuwachs in Sicht. «Aktuell gibt es dazu keine Planungen», erklärte der Sprecher.

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