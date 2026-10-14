Schweinestall-Brand in Riedstadt: Anklage erhoben

Riedstadt (dpa/lhe) - Nach dem Feuer in einem Schweinestall in Riedstadt Ende Januar hat die Staatsanwaltschaft Darmstadt Anklage wegen Brandstiftung und dem Verdacht der Tierwohlgefährdung vor dem Amtsgericht Groß-Gerau erhoben. Das bestätigte ein Sprecher der Behörde. Angeklagt ist demnach eine Person aus Riedstadt, die ständigen Zugang zum Schweinestall hatte. Zuvor hatte der Hessische Rundfunk (hr) zu dem Thema berichtet.

Bei dem Brand am 26. Januar waren rund 500 Schweine gestorben. In dem Stall in Riedstadt im Kreis Groß-Gerau waren insgesamt rund 900 Schweine gewesen.

Mindestens 200 Schweine wohl schon vorher verendet

Wie die Staatsanwaltschaft jetzt mitteilte, gehen die Ermittler davon aus, dass mindestens 200 der getöteten Schweine bereits zwischen Dezember 2025 und Ende Januar 2026 und somit vor dem Brand gestorben sind. Als Ursache nannte ein Sprecher der Behörde die schlechten Zustände auf dem Hof und eine mangelhafte Versorgung der Tiere. Hinweise auf eine Infektion der Schweine mit der Afrikanischen Schweinepest (ASP) habe man nicht gefunden, erklärte er.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal! Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert. Zum Kanal Impressum