Verkehr

Schweinetransporter kippt um - 16 Schweine werden getötet

Ein Tiertransporter kippt in einem Waldabschnitt um. Einige Schweine werden dabei getötet.

10 Schweine seien wegen ihrer Verletzungen von einem Metzger getötet worden. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa
10 Schweine seien wegen ihrer Verletzungen von einem Metzger getötet worden. (Symbolbild)
Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Lkw mit Holzhackschnitzel kippt um – Fahrer leicht verletzt
Unfälle

Lkw mit Holzhackschnitzel kippt um – Fahrer leicht verletzt

Die Ladung verstreut auf der Wiese, der Sattelzug liegt auf der Seite: Wie der Unfall bei Bad Orb ablief und warum die Bergung zur Herausforderung wird.

16.10.2025

40 Schweine sterben in brennendem Tiertransporter
Erfolglose Löschversuche

40 Schweine sterben in brennendem Tiertransporter

Ein Lastwagen mit 160 Schweinen ist auf der A7 unterwegs, als plötzlich ein Feuer ausbricht. Für ein Viertel der Tiere kommt jede Hilfe zu spät.

23.07.2025

Lkw mit Schweinehälften auf A7 umgekippt - Hoher Schaden
Unfall

Lkw mit Schweinehälften auf A7 umgekippt - Hoher Schaden

Ein mit Schweinehälften beladener Lkw kippt am Dienstag auf der A7 um. Der Schaden ist immens. Der Verkehr ist auch am Mittwochmorgen noch beeinträchtigt.

23.07.2025

Biberach

Schweinetransporter kippt um: 55 Tiere verendet

24.03.2023

Unfälle

Schweinetransporter kippt um: Fahrer schwer verletzt

23.03.2023