Schwer verletzt beim Radfahren: Auto erfasst Zehnjährigen
Ein Kind wird auf einer Landesstraße von einem Auto umgefahren. Ein Sachverständiger soll den genauen Unfallhergang klären.
Alsbach-Hähnlein (dpa/lhe) - Ein zehn Jahre altes Kind ist beim Radfahren im Kreis Darmstadt-Dieburg von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Zu dem Unfall kam es am Dienstagabend auf einer Landesstraße bei Alsbach-Hähnlein, als der Junge nach Polizeiangaben die Fahrbahn überqueren wollte. Während er ins Krankenhaus gebracht wurde, blieb die Autofahrerin unverletzt. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Die L3112 war während der Unfallaufnahme zeitweise voll gesperrt.