Autofahrerin bei Kollision schwer verletzt
Ein 67-Jähriger übersieht beim Abbiegen in Maintal-Dörnigheim nach Polizeiangaben ein entgegenkommendes Auto. Eine 42 Jahre alte Frau erleidet schwere Kopfverletzungen.
Maintal (dpa/lhe) - Bei einem Verkehrsunfall in Maintal-Dörnigheim im Main-Kinzig-Kreis ist eine 42 Jahre alte Autofahrerin schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei stieß ihr Wagen am Vormittag auf der Landesstraße 3268 mit dem Auto eines 67-Jährigen zusammen.
Der Mann war den Angaben zufolge aus Richtung Hanau gekommen und wollte nach links abbiegen. Dabei sei es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Wagen der 42-Jährigen gekommen. Die Frau erlitt schwere Kopfverletzungen und wurde in eine Frankfurter Klinik gebracht. Der 67-Jährige wurde am Unterschenkel verletzt.
Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Durch die Wucht des Aufpralls wurde laut Polizei zudem ein drittes Auto beschädigt. Dessen Fahrer blieb unverletzt. Die Fahrbahn war für etwa eine Stunde gesperrt. Den Schaden schätzt die Polizei auf mehr als 30.000 Euro. Sie sucht Zeugen.