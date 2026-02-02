Achern (Ortenaukreis)

Schwer verletzt: Sprayer fällt beim Abseilen von Brücke

Mitten in der Nacht stürzt ein 18-Jähriger beim Abseilen von einer Brücke. Den Notruf kann er aber noch selbst wählen. Etwas später fängt die Polizei an, gegen ihn zu ermitteln.

Der Mann wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) Foto: Patrick Seeger/dpa
Der Mann wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild)

Achern (dpa/lsw) - Ein 18 Jahre alter mutmaßlicher Graffitisprayer ist in Achern (Ortenaukreis) aus etwa fünf Metern Höhe gestürzt. Er habe sich mit einer Kletterausrüstung von einer Brücke abgeseilt und sei dann aus zunächst unbekannten Gründen zu Boden gestürzt, teilte die Polizei mit. Gegen den Mann werde wegen des Sprühens jetzt wegen Sachbeschädigung ermittelt.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Der 18-Jährige habe nach dem Sturz noch selbstständig den Notruf wählen können. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Nach ersten Erkenntnissen gehe man nicht von dem Verschulden Dritter aus. Vor Ort habe man neben der Kletterausrüstung auch mehrere Sprühdosen gefunden und sichergestellt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Bei Streit von Brücke gestürzt: Verdächtige in U-Haft
Kriminalität

Bei Streit von Brücke gestürzt: Verdächtige in U-Haft

Zwischen drei jungen Männern kommt es zum Streit. Auf einmal stürzt ein 20-Jähriger von einer Brücke in die Tiefe.

14.07.2025

Leichtflugzeug fängt im Flug an zu brennen und stürzt ab
Kreis Breisgau-Hochschwarzwald

Leichtflugzeug fängt im Flug an zu brennen und stürzt ab

Beim Fliegen gerät ein Leichtflugzeug in Brand. Es stürzt über einer freien Fläche ab. Der Pilot wird schwer verletzt geborgen.

28.06.2025

Lastwagen stürzt von Brücke auf Gleise - Strecke gesperrt
Unfall

Lastwagen stürzt von Brücke auf Gleise - Strecke gesperrt

Ein Lkw kommt bei Köln von der Fahrbahn ab, durchbricht das Geländer - und stürzt in die Tiefe. Der Fahrer hat den Unfall überlebt. Es kommt zu Ausfällen und Verspätungen - auch im Fernverkehr.

23.08.2024

Unfall

Bus stürzt in Österreich von Brücke - mehrere Verletzte

Zwei Menschen sind nach einem Busunglück in Österreich schwer verletzt. Laut Polizei ist nicht auszuschließen, dass der Busfahrer kurz vor dem Unfall einen Herzinfarkt erlitt.

11.09.2023

Ortenaukreis

Schule in Achern nach Drohschreiben geräumt

Dieser Schultag verlief in Achern anders als geplant. Plötzlich war ein Großaufgebot an Polizei, Feuerwehr und Rettungskräften vor Ort.

19.06.2023