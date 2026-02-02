Schwer verletzt: Sprayer fällt beim Abseilen von Brücke

Achern (dpa/lsw) - Ein 18 Jahre alter mutmaßlicher Graffitisprayer ist in Achern (Ortenaukreis) aus etwa fünf Metern Höhe gestürzt. Er habe sich mit einer Kletterausrüstung von einer Brücke abgeseilt und sei dann aus zunächst unbekannten Gründen zu Boden gestürzt, teilte die Polizei mit. Gegen den Mann werde wegen des Sprühens jetzt wegen Sachbeschädigung ermittelt.