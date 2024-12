Schwer verletzter Mann vor Haus gefunden

Gudensberg (dpa/lhe) - Vor einem Mehrfamilienhaus in Gudensberg (Schwalm-Eder-Kreis) ist am Morgen ein schwer verletzter Mann gefunden worden. Die Verletzungen am Kopf und Oberkörper deuteten auf eine Gewalteinwirkung hin, teilte die Polizei in Homberg mit. Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Ob Lebensgefahr besteht, war bislang nicht bekannt. Weitere Informationen teilte die Polizei zunächst nicht mit.