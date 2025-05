Schwere Raubüberfälle in Frankfurt und Rodgau

Frankfurt/Rodgau (dpa/lhe) - Zwei Männer sind innerhalb einer Woche Opfer schwerer Raubüberfälle geworden. Ein 45-Jähriger sei am 5. Mai in einer Tiefgarage in Frankfurt-Riedberg von mehreren maskierten Unbekannten ausgeraubt und leicht verletzt worden, wie die Staatsanwaltschaft Frankfurt jetzt mitteilte. Etwa eine Woche später, in der Nacht auf den 13. Mai, sei ein 26-Jähriger in Rodgau im Landkreis Offenbach ebenfalls von mehreren männlichen Unbekannten ausgeraubt und verletzt worden. Es gebe Hinweise darauf, dass beide Überfälle zuvor gut vorbereitet gewesen seien und miteinander in Verbindung standen, so die Staatsanwaltschaft weiter.