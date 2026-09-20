Schwerer Unfall bei Oberursel – Zwei Fahrer im Krankenhaus
Vier Stunden Sperrung nach Frontalzusammenstoß bei Oberursel: Zwei Verletzte, beide Fahrzeuge stark beschädigt. Die Hintergründe sind noch unklar.
Oberursel (dpa/lhe) - Bei einem Frontalzusammenstoß nahe Oberursel im Hochtaunuskreis sind zwei Fahrer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhren ein 28-Jähriger und eine 19-Jährige auf einer Landstraße in entgegengesetzter Richtung, als es zu dem Zusammenstoß kam. Einer wurde leicht, der andere schwer verletzt. Beide kamen ins Krankenhaus. Laut dem aktuellen Stand der Ermittlungen ist die Ursache bislang unklar und Gegenstand laufender Ermittlungen.
Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Die Straße wurde am Morgen zwischenzeitlich für etwa vier Stunden gesperrt. Der geschätzte Sachschaden liegt bei etwa 20.000 Euro.