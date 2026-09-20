Unfälle

Schwerer Unfall bei Oberursel – Zwei Fahrer im Krankenhaus

Vier Stunden Sperrung nach Frontalzusammenstoß bei Oberursel: Zwei Verletzte, beide Fahrzeuge stark beschädigt. Die Hintergründe sind noch unklar.

Nach einem Unfall nahe Oberursel wird eine Person schwer verletzt. Zur Ursache ermittelt die Polizei. (Symbolbild) Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa
Nach einem Unfall nahe Oberursel wird eine Person schwer verletzt. Zur Ursache ermittelt die Polizei. (Symbolbild)

Oberursel (dpa/lhe) - Bei einem Frontalzusammenstoß nahe Oberursel im Hochtaunuskreis sind zwei Fahrer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhren ein 28-Jähriger und eine 19-Jährige auf einer Landstraße in entgegengesetzter Richtung, als es zu dem Zusammenstoß kam. Einer wurde leicht, der andere schwer verletzt. Beide kamen ins Krankenhaus. Laut dem aktuellen Stand der Ermittlungen ist die Ursache bislang unklar und Gegenstand laufender Ermittlungen. 

Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Die Straße wurde am Morgen zwischenzeitlich für etwa vier Stunden gesperrt. Der geschätzte Sachschaden liegt bei etwa 20.000 Euro.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Zwei Unfälle am Bahnhof Oberursel an einem Tag
Hochtaunuskreis

Zwei Unfälle am Bahnhof Oberursel an einem Tag

Ein Radfahrer wird am Bahnhof Oberursel schwer verletzt. Und eine Mutter und ihr Kind erleiden bei einer Kollision leichte Verletzungen.

29.07.2026

Fahrer betrunken? 71-Jähriger bei Unfall schwer verletzt
Frontalzusammenstoß

Fahrer betrunken? 71-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Zwei Autos stoßen im Vogelsbergkreis frontal zusammen, einer der beiden Fahrer kommt schwer verletzt ins Krankenhaus. Der andere Autofahrer könnte laut Polizei alkoholisiert gewesen sein.

02.10.2024

Unfälle

Drei Menschen bei Frontalzusammenstoß schwer verletzt

Ein Autofahrer gerät nahe Taunusstein mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn. Beim Zusammenstoß mit einem anderen Auto werden mehrere Menschen verletzt.

12.03.2024

Verkehr

Zwei schwer verletzte Fahrer bei Unfall in Oberursel

30.08.2023

Unfälle

Frau nach Frontalzusammenstoß schwer verletzt

24.06.2023