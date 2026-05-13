Schwerverletzter nach Unfall mit vier Autos

Mannheim (dpa/lsw) - Ein Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen hat Polizei und Rettungskräfte in Mannheim in Alarmbereitschaft versetzt. Nach Auskunft der Polizei wurde dabei auf der Bundesstraße 44 ein Mensch schwer und ein weiterer leicht verletzt. Die schwer verletzte Person sei mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen worden, sagte eine Polizeisprecherin. Der genaue Unfallhergang sei noch unklar.