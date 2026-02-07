Verkehrsunfall mit zwei Verletzten in Mannheim-Luzenberg

Mannheim. Bei einem Verkehrsunfall gegen 6 Uhr am Samstagmorgen sind in der Luzenbergstraße (B44) zwei Menschen „nicht unerheblich verletzt“ worden. Das teilte die Polizei mit.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 26-jähriger Audi-Fahrer die Luzenbergstraße in Richtung Mannheim-Waldhof. Beim Linksabbiegen in die Sandhofer Straße übersah er einen entgegenkommenden, vorfahrtsberechtigten 24-jährigen Nissan-Fahrer. In der Folge kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Kurz darauf fuhr ein 44-jähriger Citroën-Fahrer über auf der Fahrbahn liegende Fahrzeugteile, die durch den Zusammenstoß verteilt worden waren.

Durch den Unfall erlitten sowohl der mutmaßliche Unfallverursacher als auch der Nissan-Fahrer „nicht unerhebliche Verletzungen“. Beide wurden zur weiteren medizinischen Versorgung in umliegende Kliniken gebracht.

Alle drei am Unfall beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zudem wurde eine Fachfirma mit der Reinigung der Fahrbahn beauftragt. Während der Unfallaufnahme und der Reinigungsarbeiten kam es zu Beeinträchtigungen im Straßenbahnverkehr.