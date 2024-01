Schwerer Verkehrsunfall mit Kehrmaschine in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Der Fahrer einer Kehrmaschine ist in Frankfurt bei einem Unfall schwer verletzt worden. Das Fahrzeug kam am Mittwoch aus bisher ungeklärten Gründen bei der Auffahrt zu einer Straße ins Rutschen, wie das Polizeipräsidium Frankfurt am Donnerstag mitteilte. Die Kehrmaschine prallte demnach seitlich gegen einen Bordstein und kippte auf die Seite. Der 37-jährige Fahrer wurde ins Krankenhaus gebracht und befand sich laut Polizei zunächst in einem kritischen Zustand.