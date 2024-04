Schwert an Statue von Karl dem Großen erneut gestohlen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Unbekannte haben erneut an einer Statue von Karl dem Großen an der Alten Brücke in Frankfurt das Schwert geklaut. Wie die Stadt Frankfurt am Freitag auf Anfrage mitteilte, wurde das Fehlen des Schwerts Mitte dieser Woche bekannt. «Wir vermuten Vandalismus oder Diebstahl», sagte ein Sprecher der Stadt. Das Kulturamt der Stadt habe bereits ein neues Schwert in Auftrag gegeben. In der rechten Hand des einst mächtigen Herrschers (747 bis 814) fehlt die Klinge vorerst also wieder.