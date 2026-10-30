Feuer brach in Wohnzimmer aus

Sechs Bewohner nach Hausbrand in Klinik

Die Feuerwehr vermutet den Ausgangspunkt des Feuers im Wohnzimmer, die Ursache ist noch unklar. Sechs Bewohner mussten wegen eingeatmeten Rauchs in Kliniken. Die Polizei ermittelt.

Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen. (Symbolbild) Foto: Soeren Stache/dpa
Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen. (Symbolbild)

Eislingen (dpa/lsw) - Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Eislingen (Kreis Göppingen) sind sechs Bewohner wegen Rauchgasvergiftungen in Krankenhäuser gebracht worden. Ein Bewohner hatte das Feuer am Morgen bemerkt, wie die Polizei mitteilte. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte drang demnach bereits Qualm aus dem Gebäude. Die Feuerwehr löschte das vermutlich im Wohnzimmer ausgebrochene Feuer. Die Brandursache ist noch unklar. Der Schaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt.

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