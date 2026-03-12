Albstadt

Drei Bewohner bei Wohnungsbrand verletzt

Feuer im Wohnzimmer, drei Verletzte und ein Schaden von 100.000 Euro: In Albstadt verhindert die Feuerwehr Schlimmeres.

In einer Wohnug in Albstadt ist ein Brand ausgebrochen. (Symbolbild) Foto: Niklas Treppner/dpa
In einer Wohnug in Albstadt ist ein Brand ausgebrochen. (Symbolbild)

Albstadt (dpa/lsw) - Drei Bewohner sind bei einem Wohnungsbrand in Albstadt (Zollernalbkreis) verletzt worden. Der Brand entstand aus bislang ungeklärter Ursache im Wohnzimmer einer Erdgeschosswohnung, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr verhinderte am Nachmittag eine Ausbreitung des Feuers auf weitere Wohnungen im Mehrfamilienhaus. Rettungskräfte brachten die Verletzten ins Krankenhaus. Angaben zur Schwere der Verletzungen gab es zunächst nicht. Der Schaden beläuft sich schätzungsweise auf 100.000 Euro.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Zwei Verletzte und hoher Schaden nach Wohnungsbrand
Feuerwehreinsatz Ortenaukreis

Zwei Verletzte und hoher Schaden nach Wohnungsbrand

Es brennt in einer Wohnung in Friesenheim. Zwei Menschen werden verletzt, die Wohnung ist danach nicht mehr bewohnbar. Was war die Brandursache?

15.02.2026

Zweijähriges Kind bei Wohnungsbrand verletzt
Brände

Zweijähriges Kind bei Wohnungsbrand verletzt

Eine Wohnung gerät in Brand, das Wohnzimmer steht in Flammen. Ein zweijähriges Kind atmet Rauch ein - und wird durch ihn vergiftet. Auch zwei Erwachsene werden verletzt.

04.01.2026

Verletzte bei Brand im Mehrfamilienhaus
Feuer

Verletzte bei Brand im Mehrfamilienhaus

Mit Leitern rettet die Polizei Bewohner aus einem brennenden Haus. Fünf Menschen werden verletzt. Die Feuerwehr verhindert Schlimmeres, die Brandursache ist noch unklar.

05.09.2025

100.000 Euro Schaden bei Wohnungsbrand
Mannheim

100.000 Euro Schaden bei Wohnungsbrand

In einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses bricht ein Feuer aus. Den Bewohner finden die Einsatzkräfte bewusstlos auf.

22.02.2025

Feuerwehreinsatz

400.000 Euro Schaden bei Wohnungsbrand

11.07.2023