Zwei Verletzte und hoher Schaden nach Wohnungsbrand
Es brennt in einer Wohnung in Friesenheim. Zwei Menschen werden verletzt, die Wohnung ist danach nicht mehr bewohnbar. Was war die Brandursache?
Friesenheim (dpa/lsw) - Bei einem Brand in einer Wohnung in Friesenheim (Ortenaukreis) sind zwei Menschen leicht verletzt worden. Es entstand zudem ein Schaden von etwa 200.000 Euro, wie die Polizei mitteilte. Die beiden Verletzten wurden wegen Rauchgasvergiftung medizinisch behandelt. Nach dem Brand ist die Wohnung derzeit unbewohnbar. Ihre Bewohner wurden nach Polizeiangaben anderweitig untergebracht. Die Brandursache sei noch unklar, die Polizei ermittelt.