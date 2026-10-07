Feuer

Sechs Brände in einer Nacht - Brandstiftung?

Binnen weniger Stunden brennt es in zwei Nachbardörfern im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald mehrfach. Was die Polizei bisher weiß.

In Gottenheim und Umkirch gab es mehrere Brände. (Symbolbild) Foto: Mohssen Assanimoghaddam/dpa
In Gottenheim und Umkirch gab es mehrere Brände. (Symbolbild)

Gottenheim (dpa/lsw) - Nach mehreren Bränden in einer Nacht im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald ermittelt die Polizei wegen vorsätzlicher Brandstiftung. Nach ihren Angaben brannten in der Nacht bei der Winzergenossenschaft in Gottenheim ein Wohnmobil und ein Wohnwagen sowie eine Stunde später fünf Mülltonnen. 

Im benachbarten Umkirch gerieten ein Holzcarport und acht darin abgestellte Fahrzeuge in Brand. Am Vormittag fand man ebenfalls in Umkirch zwei weitere Brandstellen. Auf Wohnhäuser griffen die Feuer nicht über, verletzt wurde niemand. Die Hintergründe waren zunächst unklar, wie ein Polizeisprecher sagte.

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