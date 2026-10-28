Unfälle

Sechs Fahrzeuge bei Unfällen auf der B456 beteiligt

Zwei Unfälle in kurzer Folge, sechs beteiligte Fahrzeuge und eine zeitweise Vollsperrung: Auf der B456 wurden zwei Menschen leicht verletzt. Wie es zu den Zusammenstößen kam, ist noch offen.

Die B456 musste zeitweise gesperrt werden. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa
Die B456 musste zeitweise gesperrt werden. (Symbolbild)

Bad Homburg (dpa/lhe) - Bei zwei aufeinanderfolgenden Unfällen auf der B456 zwischen Bad Homburg und Usingen sind am Nachmittag zwei Menschen leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein Transporter in Richtung Usingen auf das Ende eines Staus auf und schob dabei einen Pkw auf einen weiteren Pkw. Dieser prallte auf ein Auto, das wiederum auf ein weiteres Fahrzeug auffuhr. Kurz darauf fuhr ein weiterer Pkw auf den bereits verunfallten Transporter auf. Insgesamt waren sechs Fahrzeuge beteiligt.

Drei Fahrzeuge waren den Angaben zufolge nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Bundesstraße war zeitweise voll gesperrt. Zur Unfallursache und zur Schadenshöhe lagen zunächst keine Angaben vor.

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