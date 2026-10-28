Sechs Fahrzeuge bei Unfällen auf der B456 beteiligt

Bad Homburg (dpa/lhe) - Bei zwei aufeinanderfolgenden Unfällen auf der B456 zwischen Bad Homburg und Usingen sind am Nachmittag zwei Menschen leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein Transporter in Richtung Usingen auf das Ende eines Staus auf und schob dabei einen Pkw auf einen weiteren Pkw. Dieser prallte auf ein Auto, das wiederum auf ein weiteres Fahrzeug auffuhr. Kurz darauf fuhr ein weiterer Pkw auf den bereits verunfallten Transporter auf. Insgesamt waren sechs Fahrzeuge beteiligt.