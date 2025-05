Sechs Hessen im Team der neuen Bundesregierung

Gelnhausen/Gießen/Marburg (dpa/lhe) - Der neuen Bundesregierung sollen fünf Politiker und eine Politikerin aus Hessen angehören. Die SPD ernannte die in der Wetterau aufgewachsene Natalie Pawlik zur Staatsministerin und Beauftragten für Migration, Flüchtlinge und Integration. Die 32-Jährige wurde in Russland geboren, kam dann als Kind nach Bad Nauheim und studierte in Gießen. Seit 2021 sitzt sie im Bundestag, zuletzt war sie als Beauftragte für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten tätig.