Heppenheim: Merz macht CDU-Abgeordneten Michael Meister zum Staatsminister

Heppenheim/Berlin. Der Bergsträßer Bundestagsabgeordnete Dr. Michael Meister ist vom designierten Bundeskanzler Friedrich Merz in die Bundesregierung berufen worden. Wie Birgit Heitland, Kreisvorsitzende der CDU Bergstraße, in einer Pressemitteilung berichtet, wird Meister dort künftig als Staatsminister im Kanzleramt für die Bund-Länder-Zusammenarbeit tätig sein. Eine passende Besetzung findet Heitland: "Die Arbeit an der Schnittstelle der Bund-Länder-Beziehungen hat in unserem föderalen Staatsaufbau eine sehr große Bedeutung. Seine erneute Berufung in die Bundesregierung ist ein Vertrauensbeweis in seine Person, seine fachlichen Qualitäten und seine enorme Erfahrung aus der langjährigen Tätigkeit als Bundestagsabgeordneter." Was Michael Meister zu der Berufung sagt, finden Sie hier. (heh)