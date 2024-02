Sechs Jahre Haft für Geldautomatensprengung und Einbrüche

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Wegen der Sprengung eines Geldautomaten in Neu-Isenburg (Landkreis Offenbach) und vier Einbrüchen im Rhein-Main-Gebiet ist ein 24 Jahre alter Mann am Freitag vom Landgericht Frankfurt zu insgesamt sechs Jahren Haft verurteilt worden. Darüber hinaus ordneten die Richter die Unterbringung des drogenabhängigen Mannes in einer Einrichtung an. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. (AZ 3220 Js 257731/22)