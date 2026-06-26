Sechs Linien betroffen: Einschränkungen im S-Bahn-Verkehr

Frankfurt am Main (dpa/lhe) - Wegen umfangreicher Bauarbeiten am Bahnhof Frankfurt kommt es vom 10. Juli an zu Umleitungen und Halteausfällen. Wie die Deutsche Bahn mitteilte, betreffen die Einschränkungen die S-Bahn-Linien S1 bis S6 zu jeweils unterschiedlichen Zeitpunkten zwischen dem 10. Juli und dem 14. August.

S-Bahn-Linie 3

Vom 11. Juli ab 21.00 Uhr bis zum 3. August um 5.00 Uhr wird die S-Bahn-Linie S3 von Montag bis Freitag jeweils tagsüber zwischen Frankfurt Hauptbahnhof und Frankfurt-Rödelheim umgeleitet. Dadurch entfallen nach Angaben der Bahn die Zwischenhalte Frankfurt Galluswarte, Frankfurt Messe und Frankfurt West. Auch nachts und am Wochenende soll das der Fall sein, jedoch noch einige Tage länger: Laut Bahn vom 10. Juli ab 21.00 Uhr bis zum 14. August um 5.00 Uhr.

S-Bahn-Linie 4

Die Linie S4 fährt nicht zwischen Frankfurt Süd und Frankfurt-Rödelheim. Tagsüber unter der Woche betrifft das den Zeitraum vom 11. Juli bis zum 3. August, nachts und am Wochenende dauert auch diese Fahrplanänderung bis zum 14. August.

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Takt von S5 und S6

Auch auf die Taktung der Züge haben die Bauarbeiten Auswirkungen: Betroffen sind laut Bahn die Linien S5 und S6, die unter der Woche tagsüber nur noch alle 30 Minuten fahren. Nachts und am Wochenende werde die Linie S5 vom 10. Juli bis zum 14. August umgeleitet, wodurch auch hier die Zwischenhalte Frankfurt Galluswarte, Frankfurt Messe und Frankfurt West entfallen.

Die Linie S6 von Friedberg nach Langen verkehre zeitweise nur zwischen Friedberg und Frankfurt West, hieß es. Von Groß-Karben nach Darmstadt entfielen die Zwischentakte nachts und an den Wochenenden auf dem Abschnitt zwischen Groß-Karben und Frankfurt Süd.

Ersatzverkehr mit Bussen