Sechs Menschen aus Hessen nach Pakistan abgeschoben

Wiesbaden (dpa/lhe) - In einem von Hessen organisierten Charterflug sind 43 Menschen aus Deutschland nach Pakistan abgeschoben worden, darunter sechs Personen aus Hessen. Wie das Innenministerium in Wiesbaden mitteilte, war die Maschine am frühen Dienstagabend von Frankfurt/Main aus nach Islamabad gestartet.