Knapp zwei Jahre Haft

Sechs offene Haftbefehle – Mann ins Gefängnis gebracht

Ein Mann mit sechs Haftbefehlen wird in einem Zug am Badischen Bahnhof gefasst und kann die Geldstrafe nicht bezahlen. Er muss nun den Rest seiner Freiheitsstrafe im Gefängnis absitzen.

Die Beamten stellten bei der Kontrolle die offenen Haftbefehle fest. (Symbolbild) Foto: Katharina Kausche/dpa
Die Beamten stellten bei der Kontrolle die offenen Haftbefehle fest. (Symbolbild)

Basel (dpa) - Die Bundespolizei ist bei einer Kontrolle auf einen Mann gestoßen, gegen den gleich sechs offene Haftbefehle vorlagen. Er war wegen Sachbeschädigung, Unterschlagung und mehrfachen Diebstahls verurteilt worden, wie die Bundespolizei mitteilte. Die Beamten nahmen den Mann in einem Zug am Badischen Bahnhof in Basel fest. Zuvor hatte er erfolglos versucht, vor der Kontrolle zu fliehen. Vier Haftbefehle hätten durch die Zahlung einer Geldstrafe abgewendet werden können, doch er konnte die Summe nicht aufbringen. Deshalb brachten die Beamten ihn in ein Gefängnis, wo er nun knapp zwei Jahre Restfreiheitsstrafe verbüßt.

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