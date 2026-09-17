Sechs offene Haftbefehle – Mann ins Gefängnis gebracht

Basel (dpa) - Die Bundespolizei ist bei einer Kontrolle auf einen Mann gestoßen, gegen den gleich sechs offene Haftbefehle vorlagen. Er war wegen Sachbeschädigung, Unterschlagung und mehrfachen Diebstahls verurteilt worden, wie die Bundespolizei mitteilte. Die Beamten nahmen den Mann in einem Zug am Badischen Bahnhof in Basel fest. Zuvor hatte er erfolglos versucht, vor der Kontrolle zu fliehen. Vier Haftbefehle hätten durch die Zahlung einer Geldstrafe abgewendet werden können, doch er konnte die Summe nicht aufbringen. Deshalb brachten die Beamten ihn in ein Gefängnis, wo er nun knapp zwei Jahre Restfreiheitsstrafe verbüßt.