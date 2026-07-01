Vier offene Haftbefehle - Mann bei Kontrolle festgenommen
Am Bahnhof in Singen endet die Reise des 28-Jährigen vorerst. Was ihm vorgeworfen wird, und wie es weitergeht.
Singen (dpa/lsw) - Die Bundespolizei hat einen Mann im Kreis Konstanz festgenommen, gegen den noch vier offene Haftbefehle vorliegen. Den Angaben nach war auch der Aufenthaltstitel des 28-Jährigen abgelaufen. Er war am Bahnhof in Singen kontrolliert und anschließend festgenommen worden.
Der Mann sei im Herbst 2024 wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls zu einer Geldstrafe verurteilt worden, die er nicht beglichen habe. Zwei weitere Male sei er wegen Diebstahls verurteilt worden, aber habe die jeweiligen Geldstrafen nicht bezahlt. Im Dezember 2025 wurde den Angaben nach Haftbefehl gegen den 28-Jährigen erlassen, weil er einem Verfahren als Angeklagter fernblieb.
Laut Bundespolizei wurde der Mann in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Demnach muss er für rund zehn Monate im Gefängnis bleiben.