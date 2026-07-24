Verdächtiger in U-Haft

Sechsjähriger auf Weg in Kindergarten missbraucht

Ein Sechsjähriger wird auf dem Weg in den Kindergarten im Schlosspark belästigt. Die Polizei nimmt einen 17-Jährigen fest. Was bisher über den Fall bekannt ist.

Die Polizei hat nach der Tat einen 17-Jährigen festgenommen. (Symbolbild) Foto: Marcus Brandt/dpa
Die Polizei hat nach der Tat einen 17-Jährigen festgenommen. (Symbolbild)

Kernen im Remstal (dpa/lsw) -  Ein sechs Jahre alter Junge ist in Kernen (Rems-Murr-Kreis) auf dem Weg in den Kindergarten sexuell missbraucht worden. Ein zunächst unbekannter Mann soll den Jungen im dortigen Schlosspark sexuell belästigt haben, wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft sagte.

Einen Tag nach der Tat – am Donnerstag – konnte ein tatverdächtiger 17-Jähriger vorläufig festgenommen werden. Der Jugendliche kam anschließend in Untersuchungshaft. Wie die Untersuchungshaft begründet wurde, blieb zunächst unklar. Täter und Opfer sollen sich nach bisherigen Erkenntnissen nicht gekannt haben.

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