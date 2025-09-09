Bisingen (Zollernalbkreis)

Sechsjähriger wird von Auto erfasst und schwer verletzt

Ein kleiner Junge betritt eine Straße, als ein Auto angefahren kommt. Das hat schwere Folgen.

Ein Schild weist Verkehrsteilnehmer auf Kinder hin. (Symbolbild) Foto: Fabian Sommer/dpa
Ein Schild weist Verkehrsteilnehmer auf Kinder hin. (Symbolbild)
