Senior stirbt bei Wohnungsbrand
Die Feuerwehr findet einen leblosen Mann in seiner Wohnung, als sie zu einem Brand gerufen wird. Was ist passiert?
Blaustein (dpa/lsw) - Ein Mann ist bei einem Wohnungsbrand im Alb-Donau-Kreis gestorben. Die Feuerwehr fand den 88-Jährigen am Mittwochabend leblos in seiner stark verrauchten Wohnung in Blaustein, wie die Polizei mitteilte. Als die Rettungskräfte eintrafen, sei der Brand bereits erstickt und die Wohnung voller Rauch gewesen. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen. Das Gebäude habe bislang nicht betreten werden können, hieß es.