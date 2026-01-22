Bild
Alb-Donau-Kreis

Senior stirbt bei Wohnungsbrand

Die Feuerwehr findet einen leblosen Mann in seiner Wohnung, als sie zu einem Brand gerufen wird. Was ist passiert?

Im Alb-Donau-Kreis wurde die Feuerwehr zu einem Wohnungsbrand gerufen. (Symbolbild) Foto: Niklas Treppner/dpa
Im Alb-Donau-Kreis wurde die Feuerwehr zu einem Wohnungsbrand gerufen. (Symbolbild)

Blaustein (dpa/lsw) - Ein Mann ist bei einem Wohnungsbrand im Alb-Donau-Kreis gestorben. Die Feuerwehr fand den 88-Jährigen am Mittwochabend leblos in seiner stark verrauchten Wohnung in Blaustein, wie die Polizei mitteilte. Als die Rettungskräfte eintrafen, sei der Brand bereits erstickt und die Wohnung voller Rauch gewesen. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen. Das Gebäude habe bislang nicht betreten werden können, hieß es.

