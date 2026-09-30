Unglücksfall

Senior stirbt nach Unfall mit Mülllaster

Ein Müllwagen überrollt in Blaustein einen Mann. Der wird so schwer verletzt, dass er sich nicht wieder erholt.

Nach dem Unfall mit einem Müllwagen in Blaustein ist ein Mann gestorben. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa
Nach dem Unfall mit einem Müllwagen in Blaustein ist ein Mann gestorben. (Symbolbild)

Blaustein (dpa) - Einen Tag nach dem schweren Unfall mit einem Müllwagen in Blaustein (Alb-Donau-Kreis) ist ein Senior seinen schweren Verletzungen erlegen. Der 85-Jährige sei am Dienstag im Krankenhaus gestorben, so die Polizei. Neue Erkenntnisse zum Hergang des Unfalls gebe es nicht.

Der Mann soll am Montagmorgen versucht haben, seine Mülltonne an den Straßenrand zu stellen. Dabei wurde er von einem losfahrenden Mülllaster überrollt und lebensgefährlich verletzt.

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