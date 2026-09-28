Feuer

Senior stirbt nach Wohnungsbrand

In einer Wohnung in Bruchsal brennt es. Feuerwehrleute retten den Bewohner ins Freie. Doch seine Verletzungen sind zu schwer.

Zwei Tage nach einem Wohnungsbrand in Bruchsal ist der Bewohner tot. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Zwei Tage nach einem Wohnungsbrand in Bruchsal ist der Bewohner tot. (Symbolbild)

Karlsruhe (dpa/lsw) - Nach dem Brand in seiner Wohnung in Bruchsal (Kreis Karlsruhe) ist ein Senior seinen Verletzungen erlegen. Der 76-Jährige starb in einem Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. In der Wohnung des Mannes war am Samstagnachmittag Feuer ausgebrochen. Feuerwehrleute retteten ihn und brachten ihn aus der Wohnung, ein Rettungshubschrauber flog den lebensgefährlich Verletzten in die Klinik.

Andere Menschen verletzten sich bei dem Brand in dem Mehrparteienhaus nicht. Die Ursache ist weiter unklar, wie die Polizei mitteilte. Sie schätzte den Schaden auf etwa 130.000 Euro.

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