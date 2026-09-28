Senior stirbt nach Wohnungsbrand
In einer Wohnung in Bruchsal brennt es. Feuerwehrleute retten den Bewohner ins Freie. Doch seine Verletzungen sind zu schwer.
Karlsruhe (dpa/lsw) - Nach dem Brand in seiner Wohnung in Bruchsal (Kreis Karlsruhe) ist ein Senior seinen Verletzungen erlegen. Der 76-Jährige starb in einem Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. In der Wohnung des Mannes war am Samstagnachmittag Feuer ausgebrochen. Feuerwehrleute retteten ihn und brachten ihn aus der Wohnung, ein Rettungshubschrauber flog den lebensgefährlich Verletzten in die Klinik.
Andere Menschen verletzten sich bei dem Brand in dem Mehrparteienhaus nicht. Die Ursache ist weiter unklar, wie die Polizei mitteilte. Sie schätzte den Schaden auf etwa 130.000 Euro.