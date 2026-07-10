Brände

Senior stirbt nach Zimmerbrand

Rauch im Obergeschoss, Nachbarn alarmieren die Feuerwehr - doch für den Mann, der dort lebt, kommt jede Hilfe zu spät. Was bisher bekannt ist.

Nach einem Zimmerbrand in Dettingen ist ein Mann gestorben. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Nach einem Zimmerbrand in Dettingen ist ein Mann gestorben. (Symbolbild)

Dettingen an der Erms (dpa/lsw) - Nach einem Zimmerbrand im Obergeschoss eines Wohnhauses im Landkreis Reutlingen ist ein Mann gestorben. Nachbarn hatten am Nachmittag Rauch entdeckt und die Einsatzkräfte gerufen, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr konnte den Senior, der dort alleine wohnte, in dem verrauchten Gebäude finden und nach draußen bringen. Für ihn kam aber jede Hilfe zu spät. Er sei wenig später trotz aller Bemühungen gestorben. 

Feuerwehrleute konnten den Brand in dem Zimmer löschen. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen. Erkenntnisse zur Brandursache liegen derzeit noch nicht vor. Die Höhe des Schadens an dem älteren Haus in Dettingen an der Erms liegt ersten Schätzungen zufolge etwa zwischen 100.000 bis 150.000 Euro. Die Feuerwehr war mit 51 Einsatzkräften vor Ort, der Rettungsdienst mit 14. Weitere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt.

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