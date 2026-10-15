Betrüger machen hohe Beute

Senior um Geld und Gold im Wert von halber Million betrogen

Ein angeblicher Polizist setzt einen 89-Jährigen mit der Geschichte eines Überfalls in der Nachbarschaft unter Druck. Kurz darauf kommt ein Abholer – nun sucht die Polizei Zeugen.

Telefonbetrüger haben bei einem Senior aus dem Enzkreis große Beute gemacht. (Symbolbild) Foto: Wolf von Dewitz/dpa-Zentralbild/dpa
Telefonbetrüger haben bei einem Senior aus dem Enzkreis große Beute gemacht. (Symbolbild)

Niefern-Öschelbronn (dpa/lsw) - Betrüger haben einem 89 Jahre alten Mann aus Niefern-Öschelbronn (Enzkreis) Bargeld und Goldmünzen im Wert von mehr als einer halben Million Euro abgenommen. Ein angeblicher Polizist hatte den Senior am Dienstagabend telefonisch mit einem erfundenen Überfall in der Nachbarschaft unter Druck gesetzt und die Übergabe der Wertsachen zur angeblichen Verwahrung verlangt, wie die Polizei mitteilte. Kurz darauf erschien ein unbekannter Abholer, der Bargeld und Münzen in einer braunen Ledertasche mitnahm. Die Polizei sucht nun Zeugen, die etwas bemerkt haben.

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