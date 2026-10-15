Senior um Geld und Gold im Wert von halber Million betrogen

Niefern-Öschelbronn (dpa/lsw) - Betrüger haben einem 89 Jahre alten Mann aus Niefern-Öschelbronn (Enzkreis) Bargeld und Goldmünzen im Wert von mehr als einer halben Million Euro abgenommen. Ein angeblicher Polizist hatte den Senior am Dienstagabend telefonisch mit einem erfundenen Überfall in der Nachbarschaft unter Druck gesetzt und die Übergabe der Wertsachen zur angeblichen Verwahrung verlangt, wie die Polizei mitteilte. Kurz darauf erschien ein unbekannter Abholer, der Bargeld und Münzen in einer braunen Ledertasche mitnahm. Die Polizei sucht nun Zeugen, die etwas bemerkt haben.