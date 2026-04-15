Kriminalität

Telefonbetrüger bringen Senior um Geld und Gold

Ein falscher Bankmitarbeiter und eine falsche Polizeibeamtin führen einen Mann in Marbach hinters Licht. Der Betrug fliegt auf - aber zu spät.

Ein falscher Bankmitarbeiter und eine falsche Polizistin haben einen Mann in Marbach um sein Erspartes gebracht. (Symbolbild) Foto: Soeren Stache/dpa
Ein falscher Bankmitarbeiter und eine falsche Polizistin haben einen Mann in Marbach um sein Erspartes gebracht. (Symbolbild)

Marbach am Neckar (dpa/lsw) - Telefontrickbetrüger haben von einem Senior in Marbach am Neckar (Kreis Ludwigsburg) Bargeld und Goldmünzen erbeutet. Die Polizei schätzte den Schaden auf einen sechsstelligen Eurobetrag. Die Betrüger hatten den 62-Jährigen mehrfach angerufen. Zunächst hatte sich ein Anrufer als Bankmitarbeiter ausgegeben. Er machte dem Senior weiß, dass sein Bargeld in Gefahr sei. In der Folge rief ihn eine Frau an, die behauptete, eine Polizistin zu sein. 

Sie gab vor, gegen eine Bande von Enkeltrickbetrügern zu ermitteln, zu der auch der angebliche Bankmitarbeiter gehöre. Um die angebliche Bande überführen zu können, solle der Mann auf dessen Forderungen eingehen. In der Folge übergab der Mann am Dienstag einem sogenannten Abholer sein Geld und seine Münzen. Als der Geschädigte danach die angebliche Polizeibeamtin kontaktieren und anrufen wollte, landete er telefonisch bei der echten Polizei - und der Betrug flog auf.

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