Sigmaringen

Betrug mit angeblichem Diamanten-Deal treibt Senior in Ruin

Ein 68-Jähriger glaubte an einen Diamanten-Deal und verlor dabei viel Geld. Wie Betrüger ihn über Jahre hinters Licht führten.

Über soziale Medien nahmen die Betrüger Kontakt zu dem Mann auf (Symbolbild) Foto: Alicia Windzio/dpa
Über soziale Medien nahmen die Betrüger Kontakt zu dem Mann auf (Symbolbild)

Sigmaringen (dpa/lsw) - Ein 68-Jähriger aus Sigmaringen ist auf einen jahrelangen Betrug mit einem angeblichen Diamanten-Deal hereingefallen und hat sich dadurch hoch verschuldet. Der Mann lernte vor mehreren Jahren über soziale Medien eine Frau kennen, die ihm 600.000 Euro Gewinn aus einem Diamantengeschäft in Aussicht stellte, wie ein Polizeisprecher sagte.

Sie vermittelte einen angeblichen Mittelsmann, von dem mit fadenscheinigen Argumenten wiederholt Zahlungen gefordert wurden. Der Senior zahlte über Jahre und verschuldete sich in noch unbekannter Höhe. Als die Betrüger weiteres Geld verlangten, das er nicht mehr aufbringen konnte, alarmierten Bekannte die Polizei. Wegen Existenzängsten geriet der 68-Jährige in einen psychischen Ausnahmezustand, worauf Beamte ihn am Mittwoch in eine Fachklinik brachten.

