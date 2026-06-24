Badeunfall

Seniorin stirbt nach Badeunfall in See

Eine 85-Jährige geht in einem Badesee schwimmen. Plötzlich kann sie sich nicht mehr über Wasser halten. Die Frau stirbt noch an dem See im Rhein-Neckar-Kreis. Was die Polizei zur Ursache vermutet.

Eine 85-Jährige ist in einem Badesee bei Ketsch im Rhein-Neckar-Kreis ertrunken. (Symbolbild) Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa
Eine 85-Jährige ist in einem Badesee bei Ketsch im Rhein-Neckar-Kreis ertrunken. (Symbolbild)

Ketsch (dpa/lsw) - Eine 85 Jahre alte Frau ist bei einem Badeunfall in einem See bei Ketsch (Rhein-Neckar-Kreis) gestorben. Die Seniorin sei im Hohwiesensee schwimmen gegangen und mutmaßlich wegen eines Schwächeanfalls in Not geraten, teilte die Polizei mit. Sie habe sich nicht mehr selbstständig über Wasser halten können. 

Eine andere Schwimmerin brachte die 85-Jährige noch an Land. Doch Reanimationsmaßnahmen durch die Schwimmerin, den Rettungsdienst und die Polizei seien erfolglos geblieben. Die Frau sei noch vor Ort gestorben.

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