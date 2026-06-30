Nach Badeunfall mit Sohn – 63-jähriger Vater stirbt
Ein Vater und sein erwachsener Sohn werden im Rhein-Neckar-Kreis bewusstlos aus dem Schwimmbecken gezogen. Einen Tag später stirbt der Vater im Krankenhaus.
Neckarbischofsheim (dpa/lsw) - Nach einem Badeunfall in einem Freibad in Neckarbischofsheim (Rhein-Neckar-Kreis) ist ein 63 Jahre alter Mann gestorben. Das sagte ein Sprecher der Polizei. Der Mann war am Sonntag zusammen mit seinem 38 Jahre alten Sohn bewusstlos aus dem Wasser gerettet worden. Der Sohn kam nach Angaben der Polizei schnell wieder zu Bewusstsein, der Vater hingegen schwebte in Lebensgefahr. Demnach wurde er unter laufender Reanimation ins Krankenhaus gebracht und dort intensivmedizinisch behandelt. Am Montag sei der 63-Jährige im Krankenhaus gestorben, sagte der Sprecher. Die Ursachen des Badeunfalls sind weiterhin ungeklärt. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.